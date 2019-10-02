Сводка из зоны ООС за 1 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Богдановки на участке разведения – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского – из миномета калибром 82 мм;

вблизи Пивденного – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого на участке разведения – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Николаевки – из автоматического гранатомета;

вблизи Новогнатовки и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 138 единиц. Обстрелам подверглись Докучаевск; Донецкий аэропорт; село Спартак; горловские поселки шахты им. Гагарина и Сигнальное; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Стыла. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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