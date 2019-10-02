В «ЛНР» молодая женщина убила сожителя

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области 25-летняя женщина убила мужчину. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло 30 сентября. «В одном из домов п. Фащевка обнаружен труп гражданина 1976 года рождения с ножевыми ранениями», – говорится в сообщении.

«Установлено, что телесные повреждения потерпевшему в ходе распития спиртных напитков причинила его сожительница, гражданка 1994 года рождения. Подозреваемая задержана в порядке ст.ст. 94, 95 УПК ЛНР, получены признательные показания. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

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