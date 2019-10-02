Ситуация в пунктах пропуска утром 2 октября: Проезда ожидали 270 авто

Сегодня, 2 октября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 34 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8420 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7275 человек и 1360 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6850 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2780 человек и 640 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8675 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 35/40;

КПВВ «Марьинка» – 10/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Solovei»: «10:20. "Каргилл" – от зигзага. Прибывают»;

«Solovei»: «6:45. "Каргилл", на мост 30 машин. Льгота – до синего туалета».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Максим: «8:23. До второго туалета. В Еленовке».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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