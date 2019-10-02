В Украине статус пострадавших от конфликта на Донбассе получили более 33 тыс. детей

В Украине статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженного конфликта на Донбассе получили более 33 тыс. детей. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель директора Департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк.

«На сегодня такой статус имеют 33 тыс. 175 детей, из них 87 – вследствие ранения, контузии, увечья и один ребенок – в результате физического и сексуального насилия. Все остальные дети – в результате психологического насилия. Не предоставили такой статус и официально отказали 340 детям», – сказал он.

По его словам, получение такого статуса дает перспективу для государства начать серьезную финансовую работу по предоставлению гарантий, льгот и других преференций таким детям.

«Пока что, согласно нашим исследованиям, мы видим, что определенные возможности у таких детей есть по причине, благодаря которой они попали в такой статус, а причиной может быть внутреннее перемещение, гибель родителей или проживание в так называемой "серой зоне". Отсюда у нас есть возможность оздоравливать детей, оказывать психологические, медицинские, реабилитационные, педагогические и другие услуги», – отметил Вовк.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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