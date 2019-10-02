На Донбассе сохраняется чрезвычайная опасность пожаров

На Донбассе и еще в ряде регионов Украины 2-4 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 2-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», – сказано в сообщении.

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