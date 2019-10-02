Кремль может выдвинуть новые условия для встречи в Нормандском формате, – экс-посол США

Встреча на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата может быть результативной после согласования Украиной «формулы Штайнмайера», но со стороны Кремля могут появиться новые требования. Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, аналитик Джон Хербст.

«За последние недели мы видим, что политика Кремля становится сильнее и менее гибкой. В Кремле считают, что Украина готова пойти на уступки, поэтому я ожидаю еще какого-то требования со стороны Москвы, чтобы провести эту встречу на высшем уровне», – сказал он.

Эксперт отметил, что позитивная оценка Кремля согласования «формулы Штайнмайера» вызывает сомнения. «Мы не знаем, насколько оценка авторитетна. Мы знаем, что Кремль излагает "формулу Штайнмайера" немного иначе. Они говорят, что выборы могут пройти пока люди с пулеметами остаются на оккупированных территориях Донбасса, и мы знаем, что Киев не готов пойти на это», – прокомментировал Хербст.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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