Лишилась почти 20 тыс. грн: На Донетчине мошенники обманули женщину

Жительница Константиновки (Донецкая обл.) потеряла 19,5 тыс. грн, «купившись» на предложение в интернете. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

«В дежурную часть Константиновского отделения полиции обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее обманули. Оказалось, что на одном из интернет-сайтов она увидела объявление о продаже картофеля по привлекательной цене, поэтому решила его приобрести», – рассказали в полиции.

Женщина позвонила продавцу и договорилась об оплате и сроках доставки. А потом перечислила требуемую сумму – 19,5 тыс. грн на указанную банковскую карточку и стала ждать покупку.

«Но время шло, а товар все не поступал. Когда же, в очередной раз, набрав телефонный номер "продавца", его телефон оказался выключенным, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», – отметили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

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