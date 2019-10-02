В Германии прокомментировали согласование в Минске «формулы Штайнмайера»

МИД Германии поздравляет Украину с согласованием Трехсторонней контактной группой в Минске текста «формулы Штайнмайера». Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает «Укринформ».
«Я рад, что конструктивная атмосфера работы Трехсторонней контактной группы в Минске привела к прогрессу, на который слишком давно надеялись», – отметил Маас.
Также он добавил, что, по его мнению, теперь двери в четырехсторонний саммит и последующие этапы реализации Минских соглашений остаются открытыми.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.
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