В Кремле сообщили, когда будут определены сроки проведения саммита в Нормандском формате

Определение сроков проведения саммита «нормандской четверки» станет возможным после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения – в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.). До саммита возможна предварительная встреча министров иностранных дел. Об этом сегодня, 2 октября, заявил помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя итоги состоявшегося 1 октября заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает российское издание «ТАСС».
«Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около 2-х недель», – сообщил Сурков.
«Кроме того, возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены», – добавил он.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».
Ранее сообщалось, что В РФ позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера».
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