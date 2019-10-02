На Донетчине арестовали посредника в заказном убийстве

На Донетчине суд вынес решение взять под стражу злоумышленника, который нанял человека для совершения заказного убийства. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, арестован 40-летний житель г. Угледара, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 14 ч. 5 ст. 27, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (участие в организации умышленного убийства из корыстных побуждений, по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

«В начале сентября 36-летняя жительница Волновахского района предложила 40-летнему знакомому за денежное вознаграждение убить ее 38-летнего мужа, который занимался ведением фермерского хозяйства. Когда сообщник согласился, женщина передала ему фото своего мужа», – говорится в сообщении.

«Найдя в г. Мариуполе гражданина для совершения указанного преступления, мужчина передал ему всю необходимую информацию о "жертве" и отдал денежный залог. После создания сотрудниками Службы безопасности Украины имитирования обстановки так называемого "убийства" наемник позвонил посреднику и сообщил о выполнении заказа, договорившись о встрече для получения второй части денежного вознаграждения в Приморском районе г. Мариуполя. В тот же день сотрудниками правоохранительных органов соучастников задержали», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в заказе убийства.

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