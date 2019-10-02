Водителя доставали спасатели: На Донетчине произошло серьезное ДТП (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) легковое авто попало в серьезное ДТП. Водителя из автомобиля доставали спасатели. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 8:36 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Емельянова в Константиновке.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, въехал в бетонную опору электросети уличного освещения, в результате чего автомобиль отбросило к лесополосе. В результате аварии водитель был зажат в салоне. Бойцы ГСЧС деблокировали мужчину и передали его работникам "скорой помощи". Водитель был госпитализирован в КНП "Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета"», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!