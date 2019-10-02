У Зеленского пояснили нюансы переговоров о «формуле Штайнмайера»

Украина движется в направлении прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, отстаивая национальные интересы страны. Об этом сегодня, 2 октября, на своей странице в Facebook заявил глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству Верховной Рады Украины (фракция «Слуга народа») Богдан Яременко.
«Разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов. Общее направление – Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным – ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности», – заявил он.
«Нюансы – вчера никто ничего не подписывал», – продолжил Яременко, комментируя согласование «формулы Штайнмайера» на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске.
«Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко – речь идет о порядке применения [закона] "Об особом [порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей]" до местных выборов в ОРДЛО* на временной основе и на постоянной после», – поясняет политик.
«Все остальное – предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что дает обществу возможность контроля над тем, что происходит). И это – все», – добавил Яременко.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
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