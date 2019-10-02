Международный эксперт объяснил, когда вырастет доллар и почему

Ключевые изменения и рост курса валют по отношению к гривне ожидается в конце октября и начале ноября. Об этом «Донецким новостям» рассказал международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук.

«В ситуации снижения ставок по займам со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) востребованность украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), как ценных бумаг с гарантией со стороны государства (в том, что они принесут их покупателям фиксированный доход в четко определенные сроки) – будет только возрастать», – уверен эксперт.

По его словам, обеспечивая доходность по ОВГЗ на уровне 16%, мы на сегодняшний день получили ситуацию притока в страну огромного количества спекулятивной валюты. «Соответственно, портфель гривневых ОВГЗ в руках неризедентов увеличился в 15,4 раза и достиг показателя в 97,8 млрд грн», – объясняет Игорь Гарбарук.

Продажа ОВГЗ, по его словам, будет продолжаться и далее. «Все это делается для того, чтобы покрыть существующий на сегодня дефицит бюджета. Соответственно, деньги, которые привлекает Минфин, идут не на какое-либо экономическое развитие или финансирование глобальных инфраструктурных проектов, а на их проедание», – рассказывает международный экономический эксперт.

«При этом, проценты за пользование этими деньгами оплачиваются за счет того самого бюджета, в котором образовалась бюджетная дыра. Но, как только мировая конъюнктура изменится – спекулятивный капитал, который сегодня зашел в Украину, так же быстро его и покинет», – добавляет он.

По словам эксперта, ключевые изменения и рост курса валют по отношению к гривне ожидается в конце октября и начале ноября.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Не верьте никому: Почему гривна растет и когда ждать падения».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: