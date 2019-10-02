В «ДНР» мужчину посадили в тюрьму на 16 лет за «терроризм»

В «ДНР» мужчина приговорен «судом» к лишению свободы сроком на 16 лет за «терроризм». Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

Как утверждают в «генпрокуратуре», мужчина является военнослужащим ВСУ.

«Судом установлено, что мужчина прошел обучение в 169-м военном учебном центре Сухопутных войск ВСУ "Десна", получил воинскую специальность замкового артиллерийского орудия МТ-12 "Рапира" и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 40-ю Отдельную артиллерийскую бригаду Вооруженных сил Украины, где в составе противотанкового дивизиона прибыл на временно оккупированную территорию ДНР и принял участие в боевых действиях», – уверяют в «ДНР».

«Так, командир ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона, младший сержант, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР», – добавляют в «республике».

Как заявляют в «ДНР», «приговор суда вступил в законную силу».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: