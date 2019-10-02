Безсмертный объяснил, что интересовало РФ в «формуле Штайнмайера»

Несмотря на согласование текста «формулы Штайнмайера», делать окончательные выводы о содержании документа можно будет только после изучения его полного текста. Такое мнение выразил экс-представитель Украины в политической подгруппе на переговорах Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный в комментарии «BBC News Україна».

В то же время Безсмертный отметил: «Их (россиян, – ред.) интересовало только одно: чтобы лидеры "нормандского формата" это подписали. Ведь что это дает? Это дает возможность давить на Украину в вопросе введения в действие закона об особом порядке и о проведении выборов на оккупированных территориях. Самое главное – им надо, чтобы Украина подписалась под словом «выборы».

«Далее включается система выборов, которые они (россияне, – ред.) организовывают, после того обеспечивается верификация ОБСЕ. В ПАСЕ тоже говорили, что Россию не вернут, пока та не выполнит определенные условия. Выполнила? Нет, не выполнила. Так и тут», – сказал дипломат.

Безсмертный также не верит, что решить проблемные вопросы можно будет во время встречи в Нормандском формате.

«Лучшее, что может быть на Нормандском саммите, – это если Зеленский ничего не подпишет. Не дай бог он под этим подпишется ... Дальше - хочешь мира, готовься к войне», – сказал Безсмертный.

«Ошибка была сделана тогда, когда они заменили свою же позицию социально-гуманитарных программ на дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера". Их просто поймали на этот крючок. Наживкой была процедура обмена, он и запустил этот маховик», – сообщил Безсмертный.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».

Ранее сообщалось, что В РФ позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера».

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