«Формула Штайнмайера»: Обнародован текст письма с ее описанием (Документ)

Обнародовано письмо на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма о «формуле Штайнмайера». Текст письма опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Согласно письму, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вступит в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в ОРДЛО*, которые должны пройти в соответствии с Конституцией Украины и со специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в ОРДЛО.
Закон будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, «о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству».
«Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством», – сказано в письме.
«Украинская сторона принимает текст этой формулы», – сообщается в документе.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
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