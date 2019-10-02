На Луганщине будут судить организатора «референдума» в поддержку «ЛНР»

На Луганщине будут судить жителя с. Плотина Станично-Луганского района за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении мужчины, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«Гражданин Украины дал добровольное согласие на участие в организации и проведении в мае 2014 года так называемого "референдума" о поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР". Во время проведения псевдо-референдума указанное лицо выполняло обязанности члена "участковой избирательной комиссии", а именно – посещало граждан, не имевших возможности проголосовать на "избирательном участке", выдавало им бюллетени и предоставляло ящик для личного вброса заполненного бюллетеня», – сообщают в прокуратуре.

«Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного преступления, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности», – сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что санкция ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: