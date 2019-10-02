NRC поможет восстановить более 600 домов в трех районах Донетчины (Фото)

В 2019 году представительство Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC) начало реализацию программы «Жилье», в рамках которой в Донецкой области планируется восстановить 602 дома, поврежденных в результате обстрелов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

2 октября в Донецкой ОГА состоялась встреча делегации представительства NRC во главе с директором Аной Поврженич с заместителем председателя облгосадминистрации Вадимом Филашкиным и директором Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений облгосадминистрации Оксаной Головко.

Во время мероприятия обсуждалась текущая деятельность и планы NRC для дальнейшей кооперации и взаимодействия с облгосадминистрацией. Заместитель главы области отметил важность помощи на приобретение топливно-энергетического ресурса на отопительный сезон 2019-2020 людям, которые живут вблизи линии разграничения. «Собственными усилиями мы помогли им перекрыть крыши и вставить окна. Важным также остается вопрос водо- и газоснабжения этих населенных пунктов», – отметил Вадим Филашкин.

Также в пресс-службе сообщили, что в 2019 году представительство Норвежского совета по делам беженцев в Украине начало реализацию программы «Жилье», в рамках которой проводятся работы по восстановлению жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий. Под деятельность программы подпадают населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения и в 10-километровой зоне в Ясиноватском, Бахмутском и Марьинском районах. В 2019 году запланировано восстановить 602 дома, из них 552 дома имеют легкие или средние повреждения и 50 домов – значительные повреждения.

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