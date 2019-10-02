На Луганщине осужден интернет-агитатор «Л-ДНР»

Житель Северодонецка (Луганская обл.) осужден за распространение информации с антиукраинскими призывами. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По данным ведомства, в суде доказано, что мужчина в течение 2018 года систематически размещал в социальной сети «Вконтакте» тексты с публичными антиукраинскими призывами, в которых «Л-ДНР» признавались «независимыми республиками» в составе Российской Федерации.
«Поскольку обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области мужчина осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием», – проинформировали в прокуратуре.
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