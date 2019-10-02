Не получилось: В Славянске депутаты не смогли преодолеть вето мэра на отставку секретаря горсовета

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 2 октября, на внеочередной сессии горсовета депутаты не смогли преодолеть вето мэра на отставку секретаря городского совета Жана Кима. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Вопрос повестки дня «О досрочном прекращении полномочий секретаря Славянского городского совета VII созыва Жана Кима» рассматривался первым. В тайном голосовании приняли участие 28 депутатов горсовета и городской голова Вадим Лях.

Сам Жан Ким в зале не присутствовал, и в голосовании участия не принимал.

В итоге, за предложение о досрочном прекращении полномочий секретаря горсовета проголосовали – 20 человек, «против» – 8.

«Вето не преодолено», – подытожил председатель счетной комиссии.

Для преодоления вето на отставку Жана Кима депутатам было необходимо 2/3 голосов от общего количества депутатов, т.е. минимум 24 голоса.

Напомним, в Славянске началось противостояние городского головы с депутатской группы «Оппозиционной платформы – За життя». В частности, данные депутаты инициировали отставку секретаря горсовета Жана Кима, и 19 сентября в ходе сессии это решение было положительно проголосовано. На следующий день Славянский городской голова Вадим Лях наложил вето на данное решение. Среди аргументов – за 4 года работы Кима каких-либо нареканий на его работу не было, к тому же решение принято с нарушением регламента. Лях намекнул, что действия депутатской группы контролируются парламентариями из Киева, и что от него требуют лояльности к отдельным народным депутатам и политсилам. Есть мнение, что голосование против секретаря горсовета – это лишь первый шаг для того, чтобы таким же образом снять с должности и самого Ляха.

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