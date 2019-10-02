На Донетчине ликвидировали посев элитной конопли

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские ликвидировали посев элитной конопли, который хозяин защищал оружием и сигнализацией. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что полиция в течение одного дня провела четыре обыска в разных частях Славянска. Как результат - открытые производства сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

«Во время отработки в поле зрения оперативников попал 53-летний мужчина. Оказалось, что в своем домовладении он выращивает большую плантацию конопли. В результате обыска на огороде были обнаружены растения высотой более 2 метров. Все они принадлежали к так называемым "элитным" сортам. Мужчина рассказал, что заказывал семена наркосодержащих растений через интернет по цене 350 гривен за единицу и бережно выращивал в течение четырех месяцев. Так, некоторые из кустов по размерам и форме больше напоминали елки», – рассказали в полиции.

«"Наркоаграрий" не только тщательно поливал свою плантацию и собственноручно укреплял каждое растение, но и провел к огороду звуковую сигнализацию с "растяжками" по всей его территории», – отметили в пресс-службе.

Позже оказалось, что реагировать на незваных гостей мужчина пытался достаточно «жестко» – на подоконнике дома лежал заряженный обрез. Полицейские изъяли оружие и два патрона 20-го калибра, которые находились в стволах.

Выяснилось, что правонарушитель уже имеет четыре судимости, причем все - связанные с наркотическими средствами.

Но на этом «находки» полицейских не закончились. В результате трех обысков изъяты посевы конопли, сухие кусты и листья каннабиса, принадлежащие мужчинам в возрасте от 35 до 41 года.

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ст 309 и 310 (незаконное хранение наркотических средств и выращивание посева), а также в одном случае – по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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