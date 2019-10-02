«Формула Штайнмайера»: У Зеленского заявили, что протесты пока неактуальны

Украина согласованием «формулы Штайнмайера» готовится к проведению переговоров в Нормандском формате, но ее нужно еще оформить в виде законопроекта и вынести на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сегодня, 2 октября, в кулуарах парламента заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Когда состоится встреча в Нормандском формате, все всё сами увидят. Просто нужно подождать встречи в Нормандском формате. Все, что сейчас происходит, это подготовка ко встрече в Нормандском формате. Всё. И нельзя это разглашать. Когда мы разглашаем, мы увеличиваем риски, что она не состоится», – сказал он.
«Когда спрашиваешь любого человека на улице, какой результат вы хотите, каждый говорит: "Я хочу, чтоб, во-первых, не предали интересы Украины". Это все понимают. Я того же самого хочу. Во-вторых, я хочу, чтоб границы Украины были в оригинальном состоянии. Я хочу, чтоб прекратилась война. Вот сейчас мы идем по этому пути», – заявил Арахамия.
По его словам, нового законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях еще нет. «Это большой предохранитель для всего общества. "Формула Штайнмайера", чтобы бы там ни было, это отдельный закон, и этот закон еще даже не разрабатывается. У всех будет время, если они увидят какие-то недоразумения, высказаться, выйти на улицу, провести протесты – будет время. Пока это неактуально», – считает нардеп.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма о «формуле Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш. Макси-ТВ»
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