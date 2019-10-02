В Славянске проверяют сообщение о минировании развлекательного заведения

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские проверяют сообщение о минировании развлекательного заведения в центре города. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Сообщение о минировании поступило в полицию около 11:40. На месте происшествия работает полиция. Здание, которое находится по ул. Шевченко окружено полицией. Эвакуированы работники заведения и жители близлежащего дома. На место была вызвана Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы», – рассказали в полиции и добавили, что полицейские обеспечивают охрану места происшествия. Сейчас идет тщательное обследование здания и прилегающей территории.

По данному факту проводится проверка.

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