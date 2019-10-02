Украина начинает накапливать риски: Эксперт озвучил прогноз по курсу валют

В ближайшей перспективе для изменения ситуации с курсом валют нет причин, в то же время, Украина начинает накапливать риски. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.
По его словам, сейчас укрепление гривны, скорее, искусственное – в связи с притоком, прежде всего, спекулятивного капитала. «Это сопровождается увеличением торгового дефицита. Также, вероятно, уменьшился отток прибыли из Украины. Это связано как с положительными ожиданиями, так и вероятным запуском рынка земли. Соответственно, тут началось накопление капитала под запуск рынка земли», – считает эксперт.
«В ближайшей перспективе я пока не вижу причин изменения ситуации. Даже отбытие Миссии МВФ без нового соглашения никак не повлияло на ситуацию», – говорит он.
В то же время, отмечает Даниил Монин, Украина начинает накапливать риски. «Если удастся реализовать приток денег в развитие экономики и реальный сектор, то Украина пойдет вверх в своем развитии. Если нет – при смене ожиданий с позитивных на негативные нас ждет скачкообразная девальвация. С оттоком спекулятивного капитала. Но пока ожидания – умеренно положительные», – резюмирует эксперт.
С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Не верьте никому: Почему гривна растет и когда ждать падения».
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