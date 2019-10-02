В «ДНР» показали ДТП в Макеевке (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 2 октября, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают макеевчане, столкновение двух легковых авто произошло на перекрестке. Одна из машин сильно повреждена. О пострадавших неизвестно, но на месте аварии работала «скорая», а также сотрудники «МЧС ДНР» и «полиции».
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- В Донецке сообщают о двух ДТП (Фото)
- В Донецке на проспекте Ильича сбили пешехода, – соцсети (Фото)
- В Донецке из-за неработающего светофора столкнулись три автомобиля (Фото)
- Смертельное ДТП в «ДНР»: «Скорая» наехала на мотоциклиста (Фото)
- Очевидцы показали две аварии в Донецке (Фото)
- В Донецке показали перевернувшуюся на перекрестке машину (Фото)
Комментарии