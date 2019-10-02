В «ДНР» показали ДТП в Макеевке (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 2 октября, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают макеевчане, столкновение двух легковых авто произошло на перекрестке. Одна из машин сильно повреждена. О пострадавших неизвестно, но на месте аварии работала «скорая», а также сотрудники «МЧС ДНР» и «полиции».

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