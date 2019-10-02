На Донетчине еще 6 детей-сирот получили квартиры (Фото)

Сегодня, 2 октября, в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) детям-сиротам вручили 6 квартир. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, квартиры приобрели по областной программе софинансирования с местными бюджетами на условиях 50 на 50.

«В этом году на программу предусмотрели 35 млн 743 тыс. грн. И сегодня уже приобрели 71 единицу жилья», – сообщил Кириленко.

Глава области уточнил, что в целом в этом году для детей-сирот планируют купить 80 квартир.

Напомним, в этом году Министерство социальной политики планирует обеспечить жильем более 1 700 детей-сирот и, детей, лишенных родительской опеки.

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