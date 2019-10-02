Краматорск: Стало известно, когда начнется отопительный сезон

В Краматорске (Донецкая обл.) отопительный сезон начнется 16 октября. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
«Сегодня во время заседания исполкома городского совета было принято решение о начале отопительного периода 2019-2020 годов», – говорится в сообщении.
Так, теплоснабжающим предприятиям КПП «Краматорская теплосеть», ООО «Краматорсктеплоэнерго» и ПЕ «Краматорскмежрайтеплосеть» рекомендовано начать подавать тепло в жилой фонд города с 16 октября, или в случае среднесуточной температуры наружного воздуха +8ºС в течение трех суток.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина накопила в хранилищах достаточно газа и готова к отопительному сезону.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и, таким образом, сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах. А Министерство юстиции Украины разработало пошаговый алгоритм действий для защиты прав потребителей ЖКУ.
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