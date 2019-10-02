На Днепропетровщине открыли дом для переселенцев из Донбасса (Фото)

В городе Каменское (до переименования – Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) торжественно открыли многоквартирный дом для переселенцев из Донбасса. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Каменского городского совета.

Так, здание на 36 квартир располагается в Южном районе города на проспекте Конституции, 32. Реконструкция и полное внутреннее оснащение многоквартирного дома профинансировал Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) за счет грантовых средств правительства Германии.

В здании, которое пустовало последние 20 лет, обустроили 27 однокомнатных и 9 двухкомнатных квартир, где комфортно проживать будут более 100 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Это знаменательное событие для нашего города. Желаю людям, которые вынуждены были покинуть свои дома, взяв с собой только самое необходимое, чтобы это жилье стало для них настоящим вторым домом. Пусть больше никогда в жизни ни один гражданин нашей страны не столкнется с такой ситуацией», – сказал на открытии Каменской городской голова Андрей Белоусов.

По информации пресс-службы УФСИ, 1 октября во время открытия жилого объекта были вручены ключи от квартир 15 семьям переселенцев. «По крайней мере, такое же или даже большее количество семей будет заселено в дом в ближайшее время», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Каменское после реконструкции ввели в эксплуатацию здание, в котором переселенцы получат социальное жилье. Квартиры в жилом доме по проспекту Конституции, 32 будут предоставляться ВПЛ, которые нуждаются в социальной защите и имеют право на получение социального жилья, в порядке очереди на получение социального жилья.

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