Венгрия выделит 20 тыс. евро на ремонт пострадавшей от обстрелов амбулатории на Луганщине

Посольство Венгрии в Украине выделит 20 тысяч евро на ремонт пострадавшей от обстрелов амбулатории в прифронтовом селе Валуйское (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, вчера в селе с визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. «Вместе с господином послом посетили амбулаторию в прифронтовом селе Валуйское, для ремонта которой посольство Венгрии в Украине в ближайшее время выделит нашей миссии 20 тысяч евро. За выделенные средства миссия "Пролиска" планирует провести работы по замене кровли, внешнему утеплению здания амбулатории, замене полов и внутреннему ремонту до конца текущего года», – написал Каплин.

Он уточнил, что Валуйский сельский совет – крупнейший в Украине, здесь сегодня проживают около 10 тысяч человек, включая 2500 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Сельский совет объединяет 5 населенных пунктов, в том числе 2 населенных пункта с ограниченным доступом – многострадальные села Сизое и Болотенное, где на сегодня живут 70 человек. На территории Валуйского сельского совета в ходе боевых действий было повреждено около 1000 жилых домов, из них 80 – разрушены полностью. Здание амбулатории также пострадало в ходе обстрелов в 2014-2015 годов», – рассказал Евгений Каплин.

По итогу визита руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» и посол подписали договор о выделении средств для ремонта амбулатории.

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