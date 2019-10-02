В Украине заново создают таможенную службу

В Украине заново создают Государственную таможенную службу, которая должна заработать до конца этого месяца. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября, по итогам заседания правительства в ходе брифинга в Киеве сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы приняли решение о создании новых территориальных подразделений новой таможенной службы», – сказал он.

По его словам, к Государственной фискальной службе Украины было «очень много вопросов». «На низших и средних уровнях было огромное количество коррупции. Из-за этого была контрабанда и давление на бизнес. Она была разделена на две части, были проведены два конкурса. В одной из частей – в Государственной таможенной службе, это новый орган, который только создается, он еще сейчас не работает, руководителем этого органа на честном конкурсе был избран Максим Нефедов. Сегодня мы приняли решения, чтобы создать там территориальные подразделения», – рассказал Гончарук.

«После этого решения в эти территориальные органы будут направлены, набраны новые честные люди. Часть профессиональных и честных людей будет переведена из старой структуры, а часть будет набрана новых. И мы планируем, что в этом месяце – до конца этого месяца или в начале ноября в Украине заработает новая Государственная таможенная служба», – сообщил премьер-министр.

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