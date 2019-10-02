Ситуация в пунктах пропуска днем 2 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виктория: «11:26. В сторону Бахмута очередь начинается от милиции за шлагбаумом»;

«Solovei»: «11:54. "Каргилл", от зигзага обычная, льгота больше половины».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «10:13. "Каргилл" в Украину: хвост на мосту. Льгота половина. Из Курахово 40 машин на "Каргилле"»;

Pavel: «10:43. В Донецк в Марьинке несколько машин. На "Каргилле" в Донецк 60 основной и 25 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Natalya: «10:47. Новотроицк в Донецк машин 5. Еленовка машин 35-40. Едут только перевозы»;

Natalya: «11:56. Еленовка в Украину до 2 туалета»;

Alina: «11:56. Еленовка: из Донецка очередь до первого туалета, в Донецк - почти до магазина с сигаретами».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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