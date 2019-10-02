Интернет-аферы: Жительница Константиновки потеряла больше 19 тыс. грн

В Константиновке (Донецкая обл.) местная жительница потеряла больше 19 тыс. грн, «купившись» на заманчивое предложение в интернете. На этот раз снова «сработала» классическая мошенническая схема – предоплата за приобретение товара через интернет. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Константиновки обратилась 47-летняя местная жительница. Оказалось, что на одном из интернет-сайтов она увидела объявление о продаже картофеля по привлекательной цене, поэтому решила его купить. Для этого позвонила продавцу и договорилась об оплате и сроках доставки. А потом перечислила требуемую сумму – 19,5 тыс. грн – на указанную банковскую карту и стала ждать покупку. Но время шло, а товар все не поступал.

Когда же, в очередной раз, набрав телефонный номер «продавца», его телефон оказался выключенным, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

«По данному факту следователями открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)», – говорится в сообщении.

Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители раз обращаются к гражданам с призывом быть более осмотрительными, меньше доверять незнакомцам и тщательно проверять всю полученную от них информацию.

«Во время совершения покупок через интернет гражданам не следует соглашаться на любую предоплату. Если продавец настаивает – лучше отказаться от покупки, какой бы привлекательной ни была цена. Ведь низкая стоимость и внесение аванса – это первые признаки того, что объявление разместил продавец несуществующего товара. Лучше найти другое предложение с более реальной ценой, и договориться об оплате покупки по факту ее получения», – пояснили в полиции.

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