Стала известна дата начала разведения сил и средств в Петровском и Золотом

Разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) начнется 7 октября.

Дату подтвердил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, Трехсторонняя контактная группа и представители отдельных районов Донетчины и Луганщины закрепили «формулу Штайнмайера» отдельными письмами, а не единым документом.

Министерства иностранных дел России и Германии назвали этот шаг прогрессом для реализации Минских соглашений.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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