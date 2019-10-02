Новая программа: Какие изменения в медицине обещает Кабмин (Инфографика)

Кабинет министров Украины Алексея Гончарука утвердил программу своей деятельности. Что касается сферы медицины, есть нововведения, а также продолжение ранее начатых программ, передает «Слово і Діло».

Так, обещания, которые дает новый Кабинет министров, можно поделить на 4 группы:

новые обещания правительства Гончарука;

обещания, которые дублируются, но с изменениями;

обещания, которые были в программе правительства Владимира Гройсмана, но их нет у нового Кабмина;

обещания, идентичные тем, которые были в программе Кабмина Гройсмана.

В программе Гончарука появилось много новых обещаний, касающихся не только Минздрава, но и условий труда врачей и новых гарантий для пациентов. Правительство Гончарука обещает обеспечить доступ к качественной и безопасной иммунопрофилактике. Также, в Кабмине намерены создать в Украине условия для развития трансплантации.

Среди интересных новаций является обещание ввести страхование ответственности врачей в случае нанесения вреда пациенту.

Планируется продолжить программу «Доступные лекарства», которую внедрило предыдущее правительство для пациентов, страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом II типа. Правда, в программе Гройсмана такого обещания не было. Программу запустили чуть раньше. У Гончарука обещают постепенно расширять перечень бесплатных лекарственных средств.

Врачам правительство обещает создать достойные условия для профессиональной деятельности. Планируется, что подготовка медицинских специалистов и повышение их квалификации должно соответствовать уровню мировых стандартов. Также, в Кабмине обещают ввести врачебное самоуправление и правила доступа к профессии, чтобы врач имел больше свободы, ответственности и был защищен от произвола чиновников.

Кроме этого, планируются профилактические меры, чтобы снизить уровень потребления алкоголя, табака и наркотиков.

Обещания с изменениями в программе Гончарука в основном предусматривают продолжение некоторых новаций предыдущего правительства. В частности, планируют сохранить принцип «деньги ходят за пациентом», введенный в рамках медреформы Уляны Супрун. В этой части обещают обеспечить доступ к гарантированному пакету необходимых медицинских услуг путем заключения контрактов между медицинскими учреждениями и государством.

Также, правительство Гончарука обещает создать условия для лечения пациентов с признанными мировыми клиническими рекомендациями и усовершенствовать систему контроля качества медицинских услуг.

При предыдущем правительстве Минздрав разрешил украинским врачам использовать в своей работе международные клинические протоколы и создал онлайн-платформу, на которой можно ознакомиться с современными протоколами. Это защищает пациентов от назначения так называемых «фуфломицинов», а врачам дает возможность использовать современные мировые методики лечения.

Программа Гончарука предполагает совершенствование системы предотвращения инфекционных и неинфекционных заболеваний, в частности путем проведения скрининговых программ. Чтобы выполнить это обещание, надо прежде всего усовершенствовать первичное звено медицинской помощи, где врачи обнаруживают заболевания на начальных стадиях, а также проводят вакцинацию.

Среди обещаний, которые были в программе Гройсмана, но исчезли из программы нового правительства, стоит отметить важное и выполненное не столько Гройсманом, сколько Супрун обещание обеспечить конкуренцию на рынке лекарственных средств, прозрачность механизмов их закупки за государственные средства, в том числе путем осуществления закупок через международные организации.

Совсем нет в программе Гончарука обещаний, которые без изменений и автоматически перешли из программы Гройсмана.

Инфографика: Слово і Діло

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