Формула Штайнмайера: Немецкие эксперты рассказали о рисках по вопросу Донбасса

Не стоит переоценивать значение «формулы Штайнмайера», однако в мирном процессе по Донбассу для Киева существуют определенные риски. Такое мнение выразили немецкие эксперты, опрошенные «Deutsche Welle».

В Украине вызвало бурную реакцию то, что Киев в конце концов согласился на «формулу Штайнмайера». Ее согласование состоялось 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Этот шаг сразу раскритиковали во фракциях «ЕС», «Голоса» и «Батькивщины» в Верховной Раде, а вечером того же дня в центре Киева состоялись первые уличные протесты против «формулы Штайнмайера».

Однако, немецкие эксперты призывают не преувеличивать значение согласованной «формулы Штайнмайера» и называют реакцию на это событие определенных сил в Киеве преувеличенной.

«Реакция на это несколько преувеличена, поскольку "формула Штайнмайера" описывает не более чем взаимосвязь между проведением выборов и вступлением в силу особого статуса», – отмечает эксперт Немецкого общества внешней политики Вильфрид Ильґе.

В свою очередь, Сьюзан Стюарт из берлинского Фонда науки и политики (SWP) также напоминает, что речь идет о первой попытке «немного конкретизировать только одну часть минских договоренностей» и что еще слишком рано давать оценки тому, к чему это в итоге может привести.

«Думаю, что согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" ставит больше вопросов, чем дает ответов», – говорит Стюарт.

По ее словам, вопросы, которые остаются открытыми и без ответов, на которые невозможно сдвинуть с мертвой точки минский мирный процесс это: предпосылки, которые должны быть выполнены перед проведением выборов, каким образом будет сформулирован закон об особом статусе Донбасса, как будет урегулирован вывод вооруженных формирований из Донбасса и – возможно, наиболее спорный вопрос – восстановление контроля над границей.

«Только тот факт, что есть наконец единство относительно "формулы Штайнмайера", еще не означает, что мы увидим реальный прогресс», – убеждена Стюарт.

Впрочем, эксперты предупреждают о существовании определенных потенциальных рисков для Украины в процессе дальнейшей реализации Минских договоренностей после согласования «формулы Штайнмайера».

Как объясняет Вильфрид Ильґе, они заключаются в том, что из сложного процесса урегулирования конфликта был взят только один пункт, и при этом, например, нет никаких гарантий того, что до выборов прекратят свое существование так называемые «народные республики».

«Нет решения этого вопроса, также нет решения и договоренности о гарантиях безопасности политического процесса, который будет проходить перед выборами. И в этом заключается опасность того, что Украина попадет в процесс, в котором она будет делать односторонние уступки, которые в итоге могут привести к потерям в вопросах безопасности и суверенитета», – указывает эксперт.

Ильґе добавил, что пока с согласованием «формулы Штайнмайера» Киев «ничего принципиально не потерял».

Однако, Сьюзан Стюарт убеждена, что целью России является сохранение определенного контроля над районами Донбасса, которые должны получить особый статус, «чтобы влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины в целом».

«И это точно не является тем, чего хочет достичь Украина воплощением в жизнь минских договоренностей и "формулы Штайнмайера"», – предупреждает она.

Стюарт указывает и еще на один важный аспект, который может осложнять ситуацию для Украины – возможное давление со стороны западных партнеров, прежде всего Германии и Франции.

«Существует определенная опасность, которая заключается в том, что эти международные игроки настолько будут стремиться достичь прогресса (в мирном урегулировании на Донбассе, – ред.), что будут готовы согласиться на шаги, которые будут не в пользу той или иной стороне. И здесь я имею в виду скорее украинскую сторону», – предостерегает Стюарт.

Она убеждена, в дальнейшем должно быть также прописано, какие шаги должна осуществить Россия. «Иначе я не вижу, каким образом должен происходить процесс реализации минских соглашений», – резюмировала Сьюзан Стюарт.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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