В «формуле Штайнмайера» не сказано, что сначала Россия уходит с территории Украины, – политик

В «формуле Штайнмайера» нет условия о том, что Россия сначала уходит с территории Украины, зато в ней четко прописано разведение на линии соприкосновения, а затем проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Об этом сегодня, 2 октября, заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает «УНН».

«Для меня лично, любая уступка Путину – это его план на нашей территории. Поэтому апеллировать с трибуны сегодня, что надо было подписать... А потом Верховная Рада должна решить проблемный вопрос, который есть в Минских договоренностях по особому статусу – это неправильно. Надо было устранить противоречия, а затем от имени государства подписывать или согласовывать формулы. Мы находимся в состоянии войны и наша главная задача – освободить территории, а не снова попасть под влияние [Владимира] Путина и российской политики. В формуле Путина-Штайнмайера четко прописано разведение на линии соприкосновения. А затем проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Там нет условий о том, что сначала Россия уходит с территории Украины», – пояснил Чийгоз.

Потом, по словам политика, «мы проводим определенные адаптационные и интеграционные процессы, так как население, которое более пяти лет находится в жестокой оккупации, и в Крыму, и на востоке Украины, рассчитывать, что они быстро переформатируются и вольются в свободное общество Украины – это демагогия».

«Переговоры со слабых позиций – это заранее обречь себя на невыгодные условия. Возвращаюсь к тому, что все это – план Путина», – считает Ахтем Чийгоз.

Он убежден, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут отстаивать украинскую свободу.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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