«Фейковый прогресс»: Евроэксперт сделал предостережение Украине о «формуле Штанмайера»

Старший аналитик Европейского совета внешних отношений (Берлин, Германия) Густав Грессел считает, что Франция может побудить к имплементации «формулы Штайнмайера» на ненадлежащих для Украины условиях для достижения целей своей политики сближения с Российской Федерацией. Такое мнение он высказал в комментарии «Укринформ».
«Есть определенное замешательство с тех пор, когда эта формула была впервые представлена в 2016 году. Она сама по себе является неплохой. Но можно наделать много неправильных вещей в процессе ее осуществления. С тех пор, как [президент Франции] Эммануэль Макрон начал продвигать свое сближение с Россией, есть опасения, что Франция может заставить Украину согласиться на плохой вариант имплементации для достижения фейкового прогресса в интересах этого сближения (Франции и РФ – ред.)», – убежден эксперт.
Он добавил, что такие опасения усилились после отставки бывшего специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.
Однако, среди положительных моментов эксперт отметил твердую позицию Германии, в частности, канцлера Ангелы Меркель, о недопустимости проведения выборов в некоторых районах Донбасса в присутствии там российских войск.
Грессел также выразил сомнения относительно возможности прогресса в осуществлении Минских договоренностей.
Эксперт уверен, что президент Украины Владимир Зеленский должен продолжать демонстрировать желание и волю к достижению мира на Донбассе, но не на российских условиях.
«Он должен это делать ради того, чтобы удовлетворить своих избирателей, а также, чтобы обеспечить условия для Меркель защитить необходимость продолжения санкций против России», – отметил Грессел.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- «Формула Штайнмайера»: Обнародован текст письма с ее описанием (Документ)
- У Зеленского пояснили нюансы переговоров о «формуле Штайнмайера»
- Кремль может выдвинуть новые условия для встречи в Нормандском формате, – экс-посол США
- В РФ позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера»
- Зеленский заявил, что Украина согласовала «формулу Штайнмайера»
- Мир для Донбасса: Эксперты оценили риски
- «Формула Зеленского»: Украина ищет свои варианты возвращения Донбасса
- Местные выборы в Украине могут пройти одновременно и на неподконтрольном Донбассе
- «Формула Штайнмайера» закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, – Сайдик
- «Формула Штайнмайера»: У Зеленского заявили, что протесты пока неактуальны
Комментарии