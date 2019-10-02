«Фейковый прогресс»: Евроэксперт сделал предостережение Украине о «формуле Штанмайера»

Старший аналитик Европейского совета внешних отношений (Берлин, Германия) Густав Грессел считает, что Франция может побудить к имплементации «формулы Штайнмайера» на ненадлежащих для Украины условиях для достижения целей своей политики сближения с Российской Федерацией. Такое мнение он высказал в комментарии «Укринформ».

«Есть определенное замешательство с тех пор, когда эта формула была впервые представлена ​​в 2016 году. Она сама по себе является неплохой. Но можно наделать много неправильных вещей в процессе ее осуществления. С тех пор, как [президент Франции] Эммануэль Макрон начал продвигать свое сближение с Россией, есть опасения, что Франция может заставить Украину согласиться на плохой вариант имплементации для достижения фейкового прогресса в интересах этого сближения (Франции и РФ – ред.)», – убежден эксперт.

Он добавил, что такие опасения усилились после отставки бывшего специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Однако, среди положительных моментов эксперт отметил твердую позицию Германии, в частности, канцлера Ангелы Меркель, о недопустимости проведения выборов в некоторых районах Донбасса в присутствии там российских войск.

Грессел также выразил сомнения относительно возможности прогресса в осуществлении Минских договоренностей.

Эксперт уверен, что президент Украины Владимир Зеленский должен продолжать демонстрировать желание и волю к достижению мира на Донбассе, но не на российских условиях.

«Он должен это делать ради того, чтобы удовлетворить своих избирателей, а также, чтобы обеспечить условия для Меркель защитить необходимость продолжения санкций против России», – отметил Грессел.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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