Субсидии по-новому: Жителям Мариуполя рассказали, как получать выплаты с октября

В Мариуполе (Донецкая обл.) с октября этого года выплату жилищных субсидий в наличной форме будет проводить департамент социальной защиты населения Мариупольского городского совета. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба горсовета.

«Департамент социальной защиты населения Мариупольского городского совета сообщает, что в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий (с изменениями от 14.08.2019) с октября текущего года выплату субсидии в наличной форме будет осуществлять департамент социальной защиты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на получателей субсидии, которые являются пенсионерами, Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

Субсидиантам, которые не получают пенсию, или получают пенсию в другой административно-территориальной единице (отличной от места оформления субсидии), выплата субсидии будет проводится на открытые ранее счета в «Ощадбанке».

Однако, добавили в горсовете, если субсидиант хочет получать субсидию в наличной форме в другом банке, то ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в территориальный отдел по работе с гражданами по месту регистрации (проживания).

«Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными. Правительство расширило перечень банков, через которые граждане могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 38 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат», – сказано в сообщении.

Также, в горсовете обратили внимание на то, что граждане, которым назначена субсидия в безналичной форме, будут получать ее исключительно через «Ощадбанк».

Уточняется, что расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2019-2020 года будет проведен в октябре 2019 года в автоматическом режиме после принятия распоряжения городского головы «О начале отопительного сезона 2019-2020 гг.», с учетом доходов, полученных в I-II кварталах текущего года. Доходы в виде пенсии будут учитываться в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 октября этого года введен новый механизм финансирования жилищных субсидий и выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе для переселенцев и арендаторов жилья. При этом, порядок назначения выплат остается почти неизменным.

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