Цены на продукты: В Украине стоимость картофеля за год выросла в 2 раза

В Украине лидером подорожания за год стал картофель, цена которого подпрыгнула вдвое, а среди хлебных изделий наибольшее подорожание произошло, как и прогнозировалось, на черный хлеб. Об этом сегодня, 2 октября, на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Так, по данным мониторинга цен Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 1 сентября 2018 года по 1 сентября этого года картофель подорожал в 2 раза, а средняя цена в больших городах по стране на начало сентября 2019 года составляла 15,8 грн за кг.

«Лук за год прибавила 24%, а средняя цена по Украине составляла на 1 сентября 2019 года 10,6 грн. Капуста заняла место посередине, подорожав на 13%. Ее средний ценник на начало сентября 2019 года был 9 грн за кг. Буряк стал дороже за 12 месяцев на 12%, а цена на 1 сентября составляла 8,2 грн», – написал Дорошенко.

Кроме того, по его словам, морковь стала дешевле на 31%. Ее в начале сентября в среднем покупали по 10,3 грн за кг.

Ржаной хлеб добавил 25% в год, а средняя цена в больших городах по стране на начало сентября 2019 года составляла 21,9 грн за кг.

«Белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23%. Средняя стоимость в начале осени была 19,2 грн за кг. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта стал дороже на 22%. Покупали мы его в среднем по 27,1 грн за тот же кг. Батон пасет задних, стал дороже "всего" на 21%. А продавался он в Украине на 1 сентября в среднем по 14,1 грн за полкилограмма», – добавил Алексей Дорошенко.

Напомним, в Украине в сентябре обычно снижаются цены на овощи и фрукты благодаря сбору нового урожая. Но в этом году из-за жаркого лета аграрии собрали гораздо меньше продуктов растительного происхождения, что и привело к росту цен.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: