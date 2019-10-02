В ГПУ открыли уголовное дело из-за массовой выдачи гражданам Украины паспортов других стран

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело за массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей и временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, передают «Українські новини» со ссылкой на материалы Печерского районного суда Киева.

Уточняется, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть по факту подготовки посягательства на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенному с разжиганием национальной вражды.

«В рамках дела исследуется информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что в дальнейшем может создавать угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины путем усиления автономистских и сепаратистских настроений среди соотечественников (создание национально-территориальных автономий по национальному признаку, отдельных избирательных округов в местах компактного проживания этнических граждан, систем образования на языках меньшинств и т. п.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования возникла необходимость в получении временного доступа к документам аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в которых содержатся сведения о массовой выдаче паспортов.

Так, 26 сентября Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре изъять в СНБО документацию за период с 7 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года, которая поступала от Главного управления разведки Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел (Национальной полиции) и других государственных органов, с информацией о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России.

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