Дело MH17: Парламент Нидерландов заинтересовался «ролью Украины»

Голландские депутаты требуют у властей королевства расследовать «роль Украины» в авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году. Об этом, как пишет «Сегодня», сообщил местный портал NOS после дебатов, которые состоялись вечером 1 октября в нижней палате парламента.
Изначально партия «Христианско-демократический призыв» и социалисты выступили за расследование причин, по которым Украина во время боевых действий не закрыла воздушное пространство над Донбассом.
В ответ на это министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что у правительства нет причин для такого расследования.
«Мы не видим никаких причин для этого на законных основаниях», – сказал он.
Дипломат считает такое расследование непростой задачей, признав, что для этого понадобится сотрудничать с Россией.
«Речь идет также об их воздушном пространстве», – подчеркнул Блок.
При этом сам он не возражает против изучения возможности такого расследования.
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