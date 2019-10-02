Дело MH17: Парламент Нидерландов заинтересовался «ролью Украины»

Голландские депутаты требуют у властей королевства расследовать «роль Украины» в авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году. Об этом, как пишет «Сегодня», сообщил местный портал NOS после дебатов, которые состоялись вечером 1 октября в нижней палате парламента.

Изначально партия «Христианско-демократический призыв» и социалисты выступили за расследование причин, по которым Украина во время боевых действий не закрыла воздушное пространство над Донбассом.

В ответ на это министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что у правительства нет причин для такого расследования.

«Мы не видим никаких причин для этого на законных основаниях», – сказал он.

Дипломат считает такое расследование непростой задачей, признав, что для этого понадобится сотрудничать с Россией.

«Речь идет также об их воздушном пространстве», – подчеркнул Блок.

При этом сам он не возражает против изучения возможности такого расследования.

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