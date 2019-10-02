Россия продолжает финансирование НВФ «ЛНР» и поставку вооружения

Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, 25 сентября, после обстрела участниками НВФ «ЛНР» населенного пункта Золотое-3 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) прокуроры управления совместно с работниками военной контрразведки Службы безопасности Украины во время проведения осмотра места происшествия изъяли остаток боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 «Хашим» 2012 года выпуска.

«По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных сил Украины не находится, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что полученные доказательства будут использованы по делам против РФ в международных судебных инстанциях.

Фото: пресс-служба ГПУ

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