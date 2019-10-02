На Луганщине заработал еще один агентский пункт по обслуживанию пенсионеров

На Луганщине для жителей Белокуракинской территориальной громады открыли агентский пункт Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обслуживания граждан по вопросам пенсионного обеспечения. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба луганской областной военно-гражданской администрации.
«Для более удобного получения пенсионных услуг в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) Белокуракинской поселковой объединенной территориальной громады начал работу агентский пункт Белокуракинского объединенного управления Пенсионного фонда Украины», – говорится в сообщении.
Теперь местные жители смогут получить консультации, справки, пенсионные удостоверения, а также, другие услуги по пенсионным вопросам, не тратя время на посещение территориального управления Фонда.
Уточняется, что специалисты будут вести прием граждан каждую пятницу с 8:00 до 12:00.
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