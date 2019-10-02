Кабмин отложил введение штрафов для водителей «евроблях»

Кабинет министров Украины отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября, по итогам заседания правительства в ходе брифинга в Киеве сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Отсрочка до 1 января 2020 года применения штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией – так называемые в народе "евробляхеры". Мы, очевидно, должны решить проблему с этой как бы категорией населения, то есть с людьми, которые оказались в такой ситуации. Мы сейчас эту ситуацию изучаем, наш министр транспорта, инфраструктуры находится в постоянной коммуникации с активистами, представителями этого движения», – сказал он.

«Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не найдем адекватное решение, как выйти из этой ситуации, мы не будем применять [штрафы]», – заявил Гончарук.

Ранее сообщалось, что 12 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект № 1030, которым отсрочила наложение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины до конца этого года.

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