Гончарука спросили о планах правительства по реинтеграции Донбасса

В правительственной программе о планах работы на 5 лет нет отдельных расчетов о процессе реинтеграции Донбасса, потому что это должно быть прописано отдельным документом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября, по итогам заседания правительства в ходе брифинга в Киеве заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В нашей программе правительства нет отдельного пункта о реинтеграции Донбасса. У нас в каждой политике это предусмотрено отдельно. Это значит, что, если мы говорим, что люди должны болеть меньше, это значит, что люди должны меньше болеть на всей территории Украины, а Донбасс – это территория Украины», – сказал он.

По его словам, правительство Украины учитывает специфику каждого региона, в том числе и Донецкой, и Луганской областей. «В зависимости от специфики каждого региона, мы должны предусматривать какие-то специальные мероприятия. То же самое и с Донбассом: мы думаем о людях, которые там живут, и это часть политики нашего правительства. Правительство – это один из инструментов государства. Есть еще Офис президента, есть СНБО, парламент, и к компетенции этих органов относятся определенные сегменты решения этой проблемы. От взаимодействия этих органов зависит, какой будет модель этой реинтеграции, и как быстро она произойдет», – пояснил Гончарук.

Премьер-министр Украины отметил, что каких-то четких расчетов с датами в программе правительства относительно реинтеграции Донбасса также нет: «Но не потому, что у нас нет идей по этому поводу, а потому что это не тот документ, где эта история должна быть. Эта проблема заслуживает отдельного большого документа».

Как сообщалось ранее, согласно программе правительства, за 5 лет в Кабинете министров Украины намерены достичь роста внутреннего валового продукта (ВВП) на 40%.

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