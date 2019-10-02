Мужчина пытался провезти в «ДНР» партию смартфонов в баке авто (Фото)

Сегодня, 2 октября, в Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» пограничники обнаружили автомобиль «заправленный» смартфонами. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Подразделения из состава Объединенных сил, обеспечивающие функционирование дорожных коридоров, обнаруживают и блокируют попытки дельцов наладить схемы незаконного перемещения товаров через КПВВ. Нередки случаи нестандартного подхода к провозу товаров через линию разграничения», – говорится в сообщении.

Так, в КПВВ «Гнутово» общая обзорная группа в составе пограничников и представителей ГФСУ в полости топливного бака автомобиля «Шевроле» обнаружила 33 мобильных телефона общей стоимостью около 80 тыс. грн.

«Ловкач, который решил таким образом "заправить" авто и переместить контрафакт на временно оккупированную территорию Украины, передан представителям ГФС для принятия соответствующего правового решения», – подытожили в пресс-центре.

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