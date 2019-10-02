Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты

В неподконтрольном украинской власти Донецке «налоговая ДНР» требует от предпринимателей повысить заработную плату своим работникам. Сетования на то, что у малых и средних предприятий нет роста оборота, – не принимаются. Несогласным грозят проверками. Об этом предприниматели сообщают в соцсетях.

Предприниматели жалуются, что «нагрузка налоговая увеличивается с геометрической прогрессией ежемесячно».

В частности, Евгения отмечает, что от ее предприятия требовали повышения зарплат до 10 000 руб. (3 846 грн. по местному курсу валют). «Кировский район. Мы аргументировано объяснили, что в нашей сфере зарплат от 10 000 руб. нет», – сообщила женщина.

Елена М., чье предприятие зарегистрировано в Калининском районе, также констатирует: «В налоговой требуют повышения зарплат продавцам, что на данный момент просто невозможно».

«Это, похоже, во всех налоговых...."Вы понимаете – указание пришло"...."А покажите указание, документ"...."Нууууу, от нас требуют, да видим, что у суммы у вас небольшие, но вы ж понимаете....показатели роста должны быть....требуют"», – дополняет Яна.

При этом идти в открытую против «налоговой» никто не решается, т. к. многие столкнулись с ответными «санкциями» – либо проверки «насылают», либо отчеты не принимают, а потом накладывают штраф за их несвоевременную сдачу. Участники дискуссии «со стороны» уверяют, что «налоговики» не имеют права «давить на бизнес». «Ну вы даете! Вы что, с Луны свалились? Никто отчет не примет, впаяют штрафные санкции вдобавок. Здесь из серии добровольно-принудительно. И в личном кабинете [через сайт] тем более [не примут]. Отчеты НЕ принимают, если их не будет устраивать [налоговая] нагрузка. Они отменяют, и не принимают отчет...», – отвечает таким «консультантам» из собственного опыта Яна.

«Не отказывают в приеме отчета, но звонят и просят поднять налог до определенного процента от оборота. Например, по аренде недвижимости налог на прибыль – 2,25% от оборота. Буденновский район. Это через личный кабинет... Проверку нашлют. Столкнулись в прошлом году. Если у вашего предприятия не к чему придраться, можете не поднимать зарплату. А если есть, то не рискуете. Дороже выйдет», – делится своей ситуацией Елена С.

Сторонники «республики» настаивают, что для проверок должны быть основания. Предприниматели констатируют:

Виктория: «Найдут к чему придраться»;

Сергей: «Это точно... был бы объект, субъект... а к чему придраться всегда найдут».

Некоторые предприниматели пробуют выйти из положения, подняв зарплаты на несколько сотен рублей. Но не у всех такая схема «проходит»:

Виктория: «Во всех налоговых так, вас не могут заставить, но, чтобы снять этот вопрос, увеличьте зарплату на 200 руб. (77 грн, – ред.) и все, они отстанут».

Елена С.: «Мы пробовали. Не отстали :-)».

«Пусть "нарисуют" показатели роста... как в телевизоре – крупными мазками», – саркастически советует Инна.

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