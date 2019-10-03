«Большая сделка»: Почему Путин спешит реализовать Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин в рамках «большой сделки» с Америкой спешит реализовать Минские соглашения до президентских выборов в США. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, все договоренности в рамках «большой сделки» между США и Россией по Донбассу остаются в силе.

«Очередное подтверждение этих договоренностей – на встрече Зеленского с Трампом, как я перед этим и говорил, Трамп скажет, что необходимо выполнять Минские соглашения и коммуницировать с Путиным. Собственно, Трамп так и сказал, только более завуалировано», – отметил Корнейчук.

Он напомнил, что публичная позиция США в том, что должны быть выполнены Минские соглашения.

«Трамп выполняет свои обязательства по Украине, но в рамках большой сделки ключевым элементом является то, что Трамп останется президентом на второй срок. Нет Трампа – рушатся все договоренности, надо заново передоговариваться, а это совершенно другие правила игры, поэтому Путин спешит реализовать Минские соглашения до президентских выборов в США, пока Трамп поддерживает выполнение Минских соглашений», – считает аналитик.

«Поэтому мы видим, как быстро оживился Минский процесс, как началось разведение войск, как достали несуществующую "формулу Штайнмайера", как спешат провести встречу в Нормандском формате – как можно быстрее реализовывать Минские соглашения, пока их поддерживают США. Европа, понятно, поддерживает. Там и Меркель, и Макрон мечтают о завершении войны в Украине и снять санкции», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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