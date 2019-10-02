На КПВВ «Станица Луганская» устанавливают новую автобусную остановку

Сегодня, 2 октября, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) специалисты устанавливали сооружения новой автобусной остановки на дороге возле моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, после обследования территории пиротехниками, работники «Укртрансмоста» продолжили работы под разрушенной частью моста по устройству перил и установки защитного ограждения на мосту.

В свою очередь, работники райавтодора, лесхоза и инженерная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины проводили работы по уборке древесины с обочины дороги, упорядочению срезанного кустарника.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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