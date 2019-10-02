«Формула Штайнмайера»: Лаврова насторожила реакция политиков в Киеве

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) подписались под «формулой Штайнмайера» на разных листах. Об этом заявил сегодня, 2 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает российское агентство ТАСС.

«Вчера в Минске все участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе», – отметил он.

По его словам, требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание «формулы Штайнмайера» настораживают. «Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ". Эта формула известна уже скоро как четыре года», – сказал он.

Министр добавил, что до того, как узнал о реакции в Киеве, надеялся, что это лишь протокольно-косметическая проблема и что она будет преодолена.

Лавров надеется, что президент Украины Владимир Зеленский останется верен словам о приверженности Минским соглашениям и не допустит их ревизии. «Минские договоренности сейчас тоже подвергаются испытаниям, их хотят тоже ревизовать, для меня это очевидно. Но я надеюсь, что то, что сказал президент Зеленский о приверженности выполнению минских договоренностей, является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является главнокомандующим Украины», – сказал он.

Напомним, что Украина согласованием «формулы Штайнмайера» готовится к проведению переговоров в Нормандском формате, но ее нужно еще оформить в виде законопроекта и вынести на рассмотрение Верховной Рады.

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